愛知県豊橋市で今月14日に発生した林野火災が鎮火しました。 【写真を見る】発生5日目にようやく「鎮火」を発表 愛知・豊橋市の山火事 ヘリコプターも出動し消火活動 約3.5ヘクタール焼ける この火事は、今月14日午後3時45分ごろ、豊橋市高塚町の高塚海岸沿いの山林で発生しました。「山が燃えている」と通りかかった人から消防に通報があり、火は西から東へと燃え広がり、およそ3．5ヘクタールが焼けました。