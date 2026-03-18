3月18日、B1西地区の佐賀バルーナーズは、選手情報を発表。レイナルド・ガルシアをインジュアリーリスト（IL）に登録し、デイボン・リードとの選手契約合意を発表した。 キューバ出身で現在35歳のガルシアは、187センチ95キロのポイントガード。メキシコやアルゼンチンのチームを渡り歩き、2020－21シーズンに佐賀へ加入した。キューバ代表としての活動もしつ