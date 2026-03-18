今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、日米の金融政策決定会合の結果を注視する展開となりそうだ。予想レンジは１ドル＝１５８円００～１６０円００銭。 米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）は日本時間の１９日未明、日銀金融政策決定会合は明日の昼頃にそれぞれ結果が発表される。いずれも金融政策は現状維持の見通しだが、次回以降の見通しに変化があるかが注視されている。ＦＯＭＣではドットチャ