レオス・キャピタルワークス代表取締役社長の藤野英人氏は、南米での体験を振り返り、「ブラジル人やアルゼンチン人は、日本人が『NARUTO』を知らないとがっかりするんです」と語り、日本のコンテンツ力が持つ可能性について熱を込めて説明した。【動画を見る】《2026年の投資戦略》「日本人が『NARUTO』を知らないとがっかりされる」世界を熱狂させるアニメ・IPが持つ「兆円企業」へのポテンシャル2026年の投資戦略を語る「BU