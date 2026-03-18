Kis-My-Ft2 玉森裕太が、3月17日に36歳の誕生日を迎えた。玉森は誕生日当日に自身のInstagramアカウントからインスタライブを実施。配信終了後には「HB2俺」と自身の誕生日を祝福するリール動画を公開した。 （関連：【写真】Kis-My-Ft2 玉森裕太、ケーキ片手に笑顔で指ハート36歳のバースデーに「年男には見えない可愛さ」） 玉森はバースデーケーキを片手に、「HAPPY B