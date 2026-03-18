きょう（１８日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比１５３９円高の５万５２３９円と急反発。前日までの流れを考えると、ここで日経平均が１５００円以上の上昇をみせ高値引けとなるシナリオはなかなか人間的な思考では生まれてこない。トランプ米大統領が「近い将来イランから撤退する」と発言したことは、“さもありなん”というところでサプライズに値する要素は希薄である。原油価格にリンクした相場ではあるが、目