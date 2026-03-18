日本道路交通情報センターによりますと、きょう（18日）午後3時半ごろ、岡山県早島町の国道2号（下り）の交差点で乗用車2台が絡む事故がありました。 【地図】国道2号（下り）早島町の交差点で乗用車2台が絡む事故現場付近を先頭に約9キロの渋滞発生中【岡山】 現場では午後5時20分ごろまで車線規制が行われ、この影響により下りで現在約9キロの渋滞が発生しているということです。 発生場所 事故が起きたのは瀬戸中央