[高校サッカー・マン・オブ・ザ・マッチ][3.16 J-VILLAGE CUP U-18決勝 U-18日本代表 2-0 U-17日本高校選抜 Jヴィレッジスタジアム]U-18日本代表のDFメンディー・サイモン友(流通経済大柏高/2年=川崎F U-15出身)が「第8回J-VILLAGE CUP U-18」の大会MVPに輝いた。メンディーは「予想はしていなかったです」というが、名古屋U-18との初戦と鹿島ユース戦で2試合連続ゴール。U-17日本高校選抜との決勝でも貴重な2点目に繫がる