日本女子代表(なでしこジャパン)は18日、女子アジアカップの準決勝で韓国女子代表と対戦する。日本時間午後6時のキックオフを前にスターティングメンバーを発表した。準々決勝から先発を7人変更。MF長谷川唯は全試合スタメンを継続している。予想布陣は4-3-3。GKは山下杏也加、4バックは左から北川ひかる、DF熊谷紗希、DF高橋はな、DF古賀塔子。アンカーはMF長野風花、インサイドハーフは左が長谷川、右がMF宮澤ひなた。前線