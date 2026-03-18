日本サッカー協会(JFA)は18日、国立競技場で5月31日に開催されるキリンチャレンジカップ2026において、日本代表がアイスランド代表と対戦することが決定したと発表した。キックオフ時間はナイトゲームで調整中。テレビ放送についても調整中としている。FIFAランキングでは日本の19位に対し、アイスランドは74位。過去の対戦成績は3戦3勝(8得点3失点)となっている。森保一監督はJFAを通じ、「キリンチャレンジカップ 2026