FWビニシウス・ジュニオールがレアル・マドリーをUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)ベスト8に導く2ゴールを挙げ、試合のMVPに選ばれた。クラブ公式サイトが同選手のコメントを伝えている。レアルは17日に敵地で行われた決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)第2戦でマンチェスター・シティと対決。ビニシウスは序盤のチャンスでMFベルナルド・シウバのハンドによる退場を誘発し、これで獲得したPKを決めて先制弾を奪った。1-1で