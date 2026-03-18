〈《2026年の投資戦略》「日本人が『NARUTO』を知らないとがっかりされる」世界を熱狂させるアニメ・IPが持つ「兆円企業」へのポテンシャル〉から続くゴールドやプラチナ、銀などの貴金属が高騰し、キャピタルフライトとして注目を集めている。しかし、レオス・キャピタルワークス代表取締役社長の藤野英人氏は「金は投機性のある商品で、暴落リスクのために金を買うことは通用しなくなってきている」と、従来の常識に警鐘を鳴ら