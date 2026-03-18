FC岐阜は18日、MF生地慶充(27)に第1子となる長女が誕生したことを発表した。生地は2021年に筑波大から加入。今季はここまでリーグ戦3試合に出場している。クラブ公式サイトを通じ、「このたび、第一子となる長女が産まれました。頑張ってくれた妻と支えてくれた家族、そして無事に産まれてきてくれた娘には心から感謝しています。父親として家族を支えるために、これからより一層、頑張ります! 応援よろしくお願いたします」