日々の生活から切り離せない「建築」の世界。「一級建築士」という言葉には馴染みがあっても、彼らが具体的にどのような思考で街を形づくっているのか、その実像を知る機会は少ない。【マンガを読む】「今すぐ計画を中止してください」マイホームの図面を見た建築士が断言…いったいなぜ？ 木造2階建ての“どう見ても普通の間取り”に隠された「思わぬ落とし穴」だが、そんな未知の世界を、一般読者にもわかりやすく解き明かし