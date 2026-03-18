きょう午前、山形県大江町の仮設トイレ置き場で火災がありました。大量の仮設トイレが焼けたほか住宅など少なくとも５棟が焼けました。 【画像】勢いよく立ち上がる黒煙 火は広範囲に燃え広がったほか現場からは黒煙が高く上がり、周囲は騒然となりました。 窓から炎が噴き出す住宅。別の場所では炎と黒煙が高く立ち上っています。 消防や警察によりますと、きょう午前１１時前、大江町で付近の住民から「簡易トイレが燃えてい