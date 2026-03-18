4月1日から交通違反の自転車にも青切符が導入されるのを前に、岐阜県警が高校生らに広報活動です。青切符制度は16歳以上が対象で、反則金は自転車に乗りながらの携帯電話の使用に1万2000円、イヤホンの使用や無灯火などには5000円などとなっています。県警によりますと、県内では去年1年間に高校生が関係する自転車の事故は114件に上り、そのほとんどで一時不停止などの違反があったということです。参加した高校生は「こ