来週、開業１０周年を迎える北海道新幹線について、ＪＲ北海道の綿貫社長は３月１８日の会見で、これまでの成果や今後の課題について話しました。北海道新幹線は２０１６年３月２６日に開業し、２０２６年で開業１０周年を迎えます。ＪＲ北海道の綿貫社長は、これまで観光や経済の発展、交流人口の拡大など新幹線の波及効果があったと語りました。一方で、毎年およそ１２０億円の赤字が続いていて、新幹線の札幌延伸も２０３８年度