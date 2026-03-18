〈成年向けメインの50代漫画家→実は「一級建築士」資格持ちだった…唯一無二の“建築士マンガ”が「ガチすぎる」と話題を呼ぶワケ〉から続く『一級建築士矩子の設計思考』より©︎鬼ノ仁／日本文芸社唯一無二の“建築士マンガ”として話題を呼んでいる『一級建築士矩子の設計思考』（日本文芸社）。著者の鬼ノ仁さんは、実際に一級建築士の資格を有する実務経験者だ。【マンガ】『一級建築士矩子の設計思考』を読む