公益財団法人SVリーグ（SVL）は18日、2026-27シーズンのSV.LEAGUE GROWTH（SVG）ライセンスの交付について、第1回の判定を発表した。 2024-25シーズンに開幕したSV.LEAGUE（SVリーグ）。この2シーズンは男子が10クラブ、女子が14クラブが参加してきた。2026-27シーズンについては男子が2クラブ増の12クラブ、女子が14クラブを維持したまま東西カンファレンス制（東地区7クラブ、西地区7