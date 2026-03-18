18日は賃金などの労働条件をめぐり、労働組合の要求に対して経営側による回答が多くの企業で明らかになる「集中回答日」ですが、労働組合のUAゼンセンによりますと、4つのスーパーマーケットチェーンで満額回答が相次いだということです。UAゼンセンの発表では、ダイエーは、社員で4.81％（16,469円）、パート従業員で6.91％（90.70円）と組合の要求に対し、経営側が満額回答して妥結しました。また、近畿圏で展開するスーパーマー