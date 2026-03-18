WBCを終えたドジャース・山本由伸投手がMLBレギュラーシーズン開幕に向けて日本時間17日にコメントを残しました。東京ドームで行われた昨季開幕戦で開幕投手に選ばれた山本投手。ロバーツ監督から今季も開幕投手に指名されたことについて、「開幕戦を任せていただいたことをすごくうれしく思いますし、ホーム開幕ということで、ファンの人も楽しみに待っていると思いますし、責任を持ってマウンドに上がりたいと思います」と意気込