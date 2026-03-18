日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１８日、５月３１日に国立競技場で開催されるキリンチャレンジカップの対戦相手がアイスランドに決定したと発表した。６月に開幕するＷ杯北中米３カ国大会の壮行試合となる。アイスランドはＦＩＦＡランキング７４位。過去の対戦成績は日本の３勝０分０敗（８得点３失点）。森保一監督はＪＦＡを通じて「キリンチャレンジカップ２０２６アイスランド代表戦はチームの強化やワールドカップに向