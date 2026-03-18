バレーボール日本バレーボール協会は18日、海外出身の有力女子選手が日本国籍を取得する際に、担当者が虚偽の上申書を作成していたと明らかにした。組織としての関与は否定する一方で、ガバナンスに問題があったことを認め「大変厳しく受け止めている」との声明を出した。上申書は国籍取得の際に特定の事情を国に説明するもの。関係者によると、事実と異なる内容で法務当局に提出されたとみられ、ずさんな申請で手続きを進めた