「根拠のないランキングを消費者満足度調査と称して雑誌等の広告物に掲載したということです」こう呆れ顔で話すのは、外資系調査会社のデータアナリスト。消費者庁は3月12日、海外向けモバイルルーターのレンタルサービス事業大手の「エクスコムグローバル」に1億7262億円の課徴金を課す決定をしたと発表した。同社はタレント・イモトアヤコの名前をブランド名に冠した「イモトのWiFi」についての広告表示が、景品表示法違反に当