3月16日、フリーアナウンサーの生島ヒロシが、4月より文化放送で新番組を始めることがわかった。「生島さんの新番組は、毎週日曜の午前9時から10時の1時間番組『生島ヒロシの日曜9時ですよ〜』です。文化放送では初のレギュラー番組で、局のオフィシャルサイトでは “『心と体と財布の健康』をテーマに、人生100年時代をより豊かに生きるためのヒントを提案します。リスナーの日常に寄り添い、日曜の朝を元気に彩ります” と紹介