現地時間3月16日に開催された第98回アカデミー賞授賞式で、主演男優賞を逃したレオナルド・ディカプリオ。同賞を初めて受賞したマイケル・B・ジョーダンと熱い抱擁を交わす姿が会場でキャッチされていた。【写真】嚙みしめるように・・トロフィーを見つめるマイケル・B・ジョーダンオスカーのトロフィーを手にしたマイケルが、レオナルドの肩に顔をうずめるように抱きつき、レオナルドはマイケルの背中を優しくたたく―