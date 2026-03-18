昨夏の甲子園を制し、第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）で史上５校目の夏春連覇に挑む沖縄尚学が１８日、兵庫県内で練習を行った。１９日の開幕戦で帝京（東京）と対戦。この日の打撃練習では、１９９９年のセンバツで左腕エースとして沖縄尚学を県勢初の優勝に導いた比嘉公也監督（４４）が、打撃投手を務める場面もあった。帝京はナイジェリア人の父を持つ１８７センチ左腕・仁礼パスカルジュニア投手（３