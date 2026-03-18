◆ドバイ・ワールドＣ・Ｇ１（３月２８日、メイダン競馬場・ダート２０００メートル）サウジアラビアからドバイに移動し、ドバイ・ワールドＣへの調整を続けているフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）が現地のダートコースで１週前追い切りを行った。ドバイ・ゴールデンシャヒーン（同・ダート１２００メートル）に出走するアメリカンステージ（牡４歳、栗東・矢作芳人厩、父イントゥミスチ