アフリカ・サッカー連盟は１７日、１月に行われたアフリカ選手権決勝でのセネガルの優勝を剥奪（はくだつ）すると発表した。判定を不服としたセネガル代表が試合中にロッカールームへ一時引き揚げた問題を受け、１―０で勝った同国のタイトルを剥奪し、準優勝となったモロッコを優勝国に認定した。モロッコの異議申し立てを認めた形となり、セネガルが試合放棄したとして、モロッコの３―０の勝利に変更した。０―０の後半