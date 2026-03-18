メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋のデパートと銀行が連携し、地域の商品の魅力を伝える展示販売イベントが始まりました。 松坂屋名古屋店で始まった展示販売イベントは、大垣共立銀行が企画しました。 大垣共立銀行は地域事業者の商品開発やブランド力向上をサポートする取り組みを行っていて、販路開拓などのために松坂屋名古屋店が協力しました。 アパレルや雑貨などを取り扱う愛知県と岐阜県の企業1