華やかでおしゃれなチェック柄トップスは、春コーデにも活躍。【ハニーズ】から登場している、大人世代の春コーデを格上げしてくれそうな高見えトップスは、見逃せません。軽やかに着こなしたいチェック柄シャツやキャミブラウスなど、注目のチェック柄アイテムをぜひゲットして。 裾のデザインがポイント！ 着映えするチェック柄キャミ 【ハニーズ】「イレヘムキャミブラウス」\2,280（税込）