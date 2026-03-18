メ～テレ（名古屋テレビ） 複数の女の子にわいせつな行為を繰り返したとされる名古屋市の男に、検察側は懲役18年を求刑しました。 起訴状などによりますと加藤大地被告（41）はおととしから去年にかけて、名古屋市内の集合住宅で当時6歳から8歳の女の子5人に体を触るなどのわいせつな行為をしたほか、その様子をスマートフォンで撮影したなど9件の罪に問われています。 18日の裁判で検察側は「性欲を満たすた