もはや生成ＡＩは一部の先進人材のものではない。使っているかどうかではなく、どう使うかが問われる段階に入った。ストックマーク株式会社が従業員１０００人以上の企業に勤める正社員８１９人を対象に実施した「ＡＩ時代の働き方調査２０２６」によると、生成ＡＩを業務で利用しているビジネスパーソンは約９割に達し、そのうち６８％が日常的・継続的に利用していることが分かった。活用の中身を見ると、ＡＩに任せたい業務