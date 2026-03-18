メ～テレ（名古屋テレビ） 今年の春闘は、18日、集中回答日です。トヨタ自動車は労働組合の要求に、6年連続で満額回答しました。 「組合からの要求通りの回答をさせていただきました」（トヨタ自動車 総務・人事本部 山本正裕 本部長） トヨタ自動車は18日午前、今年の春闘で組合の要求に満額回答したことを明らかにしました。満額回答は6年連続です。 トヨタ労組は今年の春闘で職種や職位ごとに、月額8590円から2