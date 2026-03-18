グループステージでバイエルンと対戦WEリーグは3月17日、U-16 WEリーグ選抜が3月31日からアメリカで開催される国際大会「2026 Generation adidas Cup（GAカップ）」に出場することを発表した。同リーグがアカデミー選手の国際経験の場として、U-16選抜を招集するのは今回が初の試み。チームを率いるのはサンフレッチェ広島レジーナユースの田邊友恵監督。INAC神戸に3月6日からトップチーム登録をされたばかりの宮地絢花をはじ