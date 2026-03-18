低賃金のイメージは、すでに過去のものになりつつある。Ｚｅｎｋｅｎ株式会社が運営する求人サイト「美プロ」のデータをもとに実施した調査によると、東京都の美容業界における採用時給与は、東京都の最低賃金（時給１２２６円）を明確に上回る水準で推移していることが分かった。２０２６年２月時点で、職種・雇用形態を問わず、すべてのカテゴリで最低賃金超えとなり、人材確保を背景とした待遇改善の動きが鮮明になっている。