〈「今すぐ計画を中止してください」マイホームの図面を見た建築士が断言…いったいなぜ？ 木造2階建ての“どう見ても普通の間取り”に隠された「思わぬ落とし穴」〉から続く『一級建築士矩子の設計思考』より ©︎鬼ノ仁／日本文芸社唯一無二の“建築士マンガ”として話題を呼んでいる『一級建築士矩子の設計思考』（日本文芸社）。著者の鬼ノ仁さんは、実際に一級建築士の資格を有する実務経験者だ。【マンガ】『一