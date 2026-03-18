JFAが公式発表日本サッカー協会（JFA）は3月18日、5月31日に国立競技場で開催される「キリンチャレンジカップ 2026」において、日本代表がアイスランド代表と対戦することが決定したと発表した。アイスランドは現在FIFAランク74位で日本は18位。6月に開催される北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表にとって、国内最後の壮行試合となる。また、日本との過去の対戦成績は、日本の3勝0分0敗（8得点3失点）となっている。