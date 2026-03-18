◆オープン戦巨人―ヤクルト（１８日・東京ドーム）巨人は１８日、ヤクルト戦のスタメンを発表した。先発は田中将大投手。前回８日の阪神戦（甲子園）では３回０封で２戦連続無失点に抑えていた右腕は「イニングも球数も前回より増えることになると思うので、そこをしっかり投げきることができるように投げたいと思います」と意気込んでいた。また、２戦連続本塁打を放っている平山功太内野手が「１番・右翼」。松本剛外野手