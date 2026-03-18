2000年代に一大ブームを巻き起こしたご当地B級グルメ。あれから10年以上、東海地方の名物は今どうなっているのか。各務原キムチ鍋やもろこしうどんを取材し、その進化と現在地を追いました。 ■一大ブームとなったB級グルメ 2000年代半ば、世間を大いに騒がせたのがご当地B級グルメです。2006年以降、町おこしとともに、「安い・うまい・地元愛」をテーマに、B級グルメという言葉が全国的に広がり