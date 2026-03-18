資料 中東情勢が悪化する中、レギュラーガソリンの価格が高騰し、岡山・香川でも前の週から30円以上値上がりました。 資源エネルギー庁によりますと、16日時点のレギュラーガソリン1L当たりの全国平均価格は190.8円と過去最高となりました。前の週から一気に29.0円値上がりしました。 岡山県では前の週から32.1円値上がりして191.6円。香川県では30.3円値上がりし、192.6円となっています。