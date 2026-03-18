19日の天気予報 雨は19日(木)の朝までにはあがりそうです。午後は広い範囲で晴れ、日差しが戻る見込みです。 天気の回復とともに気温も上がりそうです。19日の岡山市の最高気温は17℃の予想で、18日(水)より4℃前後上がりそうです。 この先、20(金)・21(土)・22(日)の3連休の天気は、まずまずのお出掛け日和となりそうです。おおむね晴れるところが多く、最高気温は平年並みか平年より高くなりそうです。