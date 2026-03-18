政治倫理審査会2025年8月 香川県善通寺市議会の議員が市の職員に対してパワハラ行為を繰り返したとされる問題です。政治倫理審査会が、パワハラを繰り返したとされる議員に対し、議員辞職の勧告を行うべきと結論付けました。 善通寺市議会の中村晋章議員が、市の職員に対して不当な要求やハラスメント行為と思われる言動を繰り返したとされる問題です。 政治倫理審査会は2025年8月から8回にわたる会合の結果、中