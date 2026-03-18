観音寺警察署 香川県観音寺市で、少女のスカート内を盗撮しようとしたとして、神奈川県川崎市の会社員の男（25）が18日、性的姿態等撮影の疑いで逮捕されました。 観音寺警察署によりますと、男は2026年2月12日午後8時20分ごろ、観音寺市のショッピングセンターで、少女のスカートの下にスマートフォンを差し入れて撮影した疑いが持たれています。 男は現場から立ち去りましたが、盗撮に気付い