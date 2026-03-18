福岡市・中洲を中心に違法薬物を密売していたグループの指示役とみられる男が、福岡市のアパートの一室に、末端価格約2500万円相当の違法薬物を所持していたとして、再逮捕されました。麻薬取締法違反の疑いで再逮捕されたのは、福岡市早良区の会社員、稲永優我容疑者（25）です。警察によりますと、稲永容疑者はことし1月、別の人物らと共謀し、密売する目的で福岡市南区弥永のアパートの一室に、大麻を含む植