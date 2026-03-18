愛知県豊橋市にあるブラックサンダーの工場直売店「ワクザクファクトリー」。限定商品や地域限定のブラックサンダーが並び、名物の「詰め放題」イベントも人気で、週末には朝から行列ができるほどの注目スポットになっています。 ■行列ができるブラックサンダー工場直売店 早朝から「有楽製菓」の豊橋工場に併設されている直売店「ワクザクファクトリー」の前には行列ができていまし