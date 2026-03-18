記事ポイントブルボンが「おやつで栄養習慣」シリーズ3品を2026年3月10日に全国発売3品とも糖質50％オフ設計で、食物繊維やたんぱく質、カルシウムを取り入れやすいチョコチップクッキー、黒糖きなこウエハース、バナナパウンドケーキをラインアップブルボンは、糖質を抑えながら栄養も取り入れやすい「おやつで栄養習慣」シリーズ3品を2026年3月10日に発売します。食物繊維やたんぱく質、カルシウムを配合し、個包装や食べきりサ