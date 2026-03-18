18日午前、静岡･伊東市沖で、漁船同士が衝突する事故がありました。この事故で、1隻が転覆し、90代の男性が病院に搬送されましたが命に別条はないということです。下田海上保安部によりますと、18日午前9時すぎ、「漁船同士が海上で衝突した」などと漁業関係者から通報がありました。この事故で、90代の男性が乗っていた1隻が転覆し、男性は駆け付けた船に救助され、その後、ドクターヘリで病院へ搬送されました。男性は搬送