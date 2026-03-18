ハウステンボスの敷地内における一部の森と運河が、環境省の「自然共生サイト」に認定。民間の取組などによって生物多様性の保全が図られている区域として認定されました。 ハウステンボス 環境省「自然共生サイト」認定 画像提供：ハウステンボス サイト名：ハウステンボス実施計画タイトル：ハウステンボス森と運河の保全活動実施計画区域面積：26ha（うち、運河12ha）評価された内容：テーマパークとして開発し