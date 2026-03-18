１７日、ベトナム・ハノイで開かれた中国・ベトナム２国間協力指導委員会の第１７回会議。（ハノイ＝新華社記者／胡佳麗）【新華社ハノイ3月18日】中国とベトナムの2国間協力指導委員会は17日、ベトナム・ハノイで第17回会議を開いた。中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長とベトナムのブイ・タイン・ソン副首相が共同議長を務め、双方の多くの省庁、地方行政区の責任者が対面やオンラインで参加した。１７日、